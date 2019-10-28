"خطة البرلمان" توصى بحصر أراضى الأوقاف المعتدٍ عليها ومعرفة إجراءات استردادها

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وأوضح الوردانى، أنه تم الاتفاق مع المحافظات على استغلال تلك الأراضى منعا للتعديات، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء لمجلس الوزراء لحل النزاعات بين الهيئة وبعض المحافظات والجهات الحكومية على الأراضى.
ومن ناحيته أوصى النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمتابعة تنفيذ توصياتها الواردة بتقريرها عن الحساب الختامى للسنة المالية 2017/2018، بموافاة اللجنة بحصر كافة أراضى الهيئة التى ثبت الاستيلاء عليها دون وجه حق والإجراءات القانونية التى أُتخذت لاسترداد هذه الأراضى، على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمتابعة مدى تنفيذ هيئة الأوقاف المصرية، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.
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