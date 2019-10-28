في "بركة السبع".. رئيس جامعة طنطا يكشف حقيقة وفاة طبيب تخدير داخل المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشف الدكتور أحمد غنيم، رئيس مستشفيات جامعة طنطا، حقيقة ما جرى تداوله من أنباء حول وفاة طبيب التخدير داخل المستشفى أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى.

وقال "غنيم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الدكتور أحمد برج، طبيب التخدير الذي توفي أثناء إجراء عملية جراحية، لا يعمل في مستشفى جامعة طنطا من الأساس، مؤكدًا أنه يعمل طبيبًا في مستشفى بركة السبع العام في محافظة المنوفية.

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وأشار رئيس مستشفيات جامعة طنطا إلى أنه أثناء إجراء عملية جراحية في قسم العظام، قام الطبيب المتوفي، بعد تخدير المريض، بالذهاب إلى الحمام وفقد الوعي، وجرى نقله إلى قسم العناية المركزة في مستشفى شبين الكوم المركزي.

وأشار رئيس مستشفيات جامعة طنطا في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن وزيرة الصحة بعد علمها بحالة الطبيب، أمرت بنقله إلى معهد ناصر في محافظة القاهرة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية يوم السبت الماضي.

وحول ما جرى تداوله عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عمل الطبيب المتوفي في "طنطا" نفي "غنيم" صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن الخلط في الموضوع جاء بسبب أن الطبيب الذي وافته المنية تخرج في جامعة طنطا دفعة العام 2008، لذلك جرى الربط بينه وبين المستشفى على الأرجح.

