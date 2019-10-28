البرلمان البريطاني يرفض دعوة رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

رفض البرلمان البريطاني دعوة رئيس الوزراء إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" عربية.

وسبق أن تقدم جونسون بمقترحين لمجلس العموم لإجراء الانتخابات، إلا أنه فشل في الحصول على دعم الأغلبية المطلوبة لذلك وهي ثلثا أصوات الأعضاء.

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وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين قال إن حزبه لن يدعم إجراء مثل هذه الانتخابات إلا بعد الحصول على تأكيد بأن الاتحاد الأوروبي وافق على تأجيل الخروج لما بعد الموعد المقرر لذلك الخميس القادم، إلى جانب ضمانة بأن جونسون لن يكون قادرا على إخراج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

وشدد كوربين على أنه يريد التأكد من أن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق "لم يعد مطروحا تماما" قبل إجراء انتخابات.

ولم تتخذ بروكسل بعد قرارا بشأن مقترح تأجيل الخروج لثلاثة أشهر تنتهي بنهاية يناير.