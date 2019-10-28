بعد توجيه تهمة القتل العمد للكمسري.. ننشر صورة ضحية "القطار 934"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

لا تزال ردود الفعل تتوالى بعد الحادثة التي شهدها القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، والتي شهدت مصرع شاب وإصابة آخر بكسور.

وينشر الخليج 365 صورة الشاب "محمد عيد" الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات القطار.

يشار إلى أن نيابة مركز طنطا في محافظة الغربية أمرت اليوم الإثنين، بحبس "م.هـ" مشرف القطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية اتهامه بإجباره شابين على القفز من داخل القطار أثناء سيره.

كان مشرف القطار أحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة، إجبار شابين على القفز من القطار في قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لعدم قدرتهما على سداد ثمن التذاكر، ما أسفر عن مصرع أحدهما.

بينما أفاد شهود العيان أن الكمسري قام بإجبار الشابين "محمد عيد"، ٢٣ سنة، و"أحمد محمد" ٢٥ سنة، على الاختيار بين القفز من القطار أو سداد قيمة التذاكر، بعدما اكتشف عدم وجود تذاكر معهما، فاختارا القفز بعدما أخبروه أنهما لا يملكان أموالًا لدفع ثمن التذكرة.

يشار إلى أن راكبين سقطا أثناء مسير قطار رقم "934 مكيف" "الإسكندرية - الأقصر"، ووفقًا لرواية وزارة النقل: "أثناء قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة؛ لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزل الراكبان من القطار أثناء مسيره ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفيَّ في الحال وأصيب الراكب الآخر ونقلتهما الإسعاف لمستشفى طنطا.

في السياق، تحفظت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الإثنين، على رئيس القطار، وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول شابين أحدهما جثة هامدة، والآخر مصاب، عقب سقوطهما من على متن قطار بقرية دفرة، التابعة لمركز طنطا.

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من جانبها، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم التحفظ على رئيس قطار ٩٣٤ مكيف الإسكندرية/ الأقصر بمعرفة شرطة السكة الحديد وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا وذلك بعد نزول راكبين اثنين من القطار أثناء سيره.

واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وكمسري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة.

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