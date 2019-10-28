براءة ريهام سعيد في قضية "السمنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من الاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

كانت ريهام سعيد وصفت في إحدى حلقات برنامجها الذين يعانون من مرض السمنة، "إنهم ميتين، وعالة على أسرهم وعالة على المجتمع، وأن المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوي على سموم".

وترافع عن الإعلامية "ريهام سعيد" شعبان سعيد المحامي بالنقص، والذي دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة، وقرر أن موكلته لم تكن تقصد سوى إرسالها رسالة للمجتمع من أجل محاربة البدانة والسمنة.