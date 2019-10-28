انقاذ 53 مهاجر غير شرعي امام السواحل الليبية بينهم 14 امرأة

وكالات- ذكر المكتب الاعلامي للبحرية الليبية اليوم الاثنين 28 اكتوبر2019 انه بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية ، أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس - في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم أمس الأحد تم خلالها إنقاذ قارب مطاطي عليه 53 مهاجر غير شرعي من بينهم 14 إمراة. وذلك على بعد حوالي (75) شمال غرب بوكماش.. و المهاجرون من جنسيات أفريقية مختلفة

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