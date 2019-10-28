رئيس وزراء السودان يؤكد أزلية العلاقات مع اليابان

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أزلية العلاقة بين السودان واليابان، مشيدًا بجهود اليابان لدعم السودان في مختلف المجالات لاسيما التنموية.

وشدد حمدوك - خلال لقائه وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) برئاسة المدير الإقليمي للوكالة في إفريقيا ريوتشي كاتو اليوم الإثنين -

على حرص الحكومة الانتقالية على تطوير التعاون مع اليابان خاصة في مجال البحوث العلمية والصناعية.وقال حمدوك - وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني - إن اليابان تعد نموذجًا يُحتذى في مجال الصناعات بصورة عامة والمجالات التكنولوجية بصفة خاصة، مشيدا بالتجربة اليابانية التي تؤكد أن التغيير دائما يمكن تحقيقه.من جانبه، شكر وفد الوكالة اليابانية رئيس الوزراء السوداني، على استقباله لهم، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق السلام باعتباره مرتكزا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في السودان.وأكد الوفد الحرص على تعزيز آفاق التعاون مع السودان، خاصة في مجالات التنمية الصناعية والزراعية وقضايا البيئة والمياه.