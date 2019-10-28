قصف يستهدف القوات الأمريكية في معسكر التاجي شمالي بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن معسكر التاجي الذي يعتبر قاعدة للقوات الأمريكية شمال العاصمةالعراقية بغداد، تعرض لقصف بقذائف الهاون اليوم الاثنين.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن ثلاث قذائف هاون سقطت بالقرب من المعسكر دون أن تتسبب بوقوع إصابات بشرية.
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