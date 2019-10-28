ارتفاع أعداد ضحايا مظاهرات العراق إلى 80 قتيلًا

أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات منذ انطلاقها الجمعة الماضية وحتى الآن؛ ليصل إلى 80 قتيلًا.

وقال عضو المفوضية، أنس العزاوي لقناة روسيا اليوم: "إن عدد قتلى التظاهرات وصل إلى 80 قتيلا وآلاف المصابين، أكثرهم بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز

المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين".

وسجلت المفوضية مقتل 6 أشخاص من المتظاهرين اليوم الاثنين في مناطق متفرقة من العراق.

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وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلًا إلى السادسة صباحًا،

وحتى إشعار آخر.

وقال، إن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين، خصوصًا بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.