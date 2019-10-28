العاهل الأردني يتوجه إلى كل من السعودية والكويت

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، وذلك تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن أعمال المنتدى تبدأ في الرياض غدا الثلاثاء، بمشاركة رؤساء وممثلي العديد من الدول، ومستثمرين وخبراء دوليين، حيث يركز المنتدى على مناقشة الاتجاهاتالاقتصادية والفرص المقبلة، وتسليط الضوء على الصناعات المستقبلية، وإثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة التنمية في العالم.
ومن الرياض، يتوجه الملك إلى دولة الكويت، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتطورات في المنطقة.
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