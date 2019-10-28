حكومة فلسطين: صرف 100 مليون دولار بدل متأخرات للقطاع الخاص والمستشفيات

قررت الحكومة الفلسطينية بدء إجراءات صرف 100 مليون دولار للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص ومنها المستشفيات، علما بأن هذه الدفعات ستشمل جميع مقدمي الخدمات وحسب نسب متعلقة بحجمديونهم.
يأتي ذلك في ضوء دراسة الحكومة الفلسطينية للأولويات في تسديد المستحقات المترتبة للقطاع الخاص، لا سيما في ظل الأزمة التي يعانيمنها القطاع الصحي.
وكان مستشفى المطلع - والذي يقع في مبنى "الأوغستا فكتوريا" بجبل الزيتون في مدينة القدس - قد توقف عن استقبال مرضى السرطان بسبب خلو المستشفى من الأدوية الخاصة بعلاجهم نتيجة تراكم الديون على وزارة الصحة الفلسطينية.
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