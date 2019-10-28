ولي العهد يعقد اجتماعا مع ماورر



عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اجتماعا مع الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها. حضر الاجتماع، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان الوزير المرافق، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب، ونائب رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان، ورئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية سارة السحيمي.

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