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وشمل جناح المؤسسة في المعرض عدة مجموعات رئيسة أخرى هي: منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار، منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية SDR، منتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.
معروضات المؤسسة في المعرض
ـ الذخائر بأنواعها:
الخفيفة
1ـ عيار 5,56 ملم
2ـ عيار 7،62 ملم
3ـ عيار 12،7 ملم
المتوسطة
1 ـ 20 ملم
(شديدة الانفجار والخارقة للدروع)
2 ـ 25 ملم
3 ـ 30 ملم
الثقيلة
1 ـ المقذوف 155 من نوع m2000 شديد الانفجار
2 ـ مقذوف 155 المضيء تحت الأشعة الحمراء
3 ـ مقذوف 155 المزود بقاعدة نفث زيادة المدى
4 ـ مقذوف مدفعية عيار 155 الدخاني
5 ـ قنابل الهاون عيار 81 ملم المطورة
منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة
ـ البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة
ـ البندقية G3 للتشريفات
ـ نصف الرشاش MP5
قسم مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة
1ـ عربة الدهناء
(تكتيكية مدرعة صغيرة ومتوسطة الحجم (4×4) مصممة من خيارات متعددة بمستويات حماية متنوعة)
2ـ عربة طويق 2
(تتميز برفع قدرة محركاتها وسعة حمولتها التي تصل إلى 14.5 طنا، وهي تتكيّف مع أصعب الظروف المناخية)
3ـ عربتا الشحن العسكرية بالمواصفات والتجهيزات المتقدمة (تاترا) بنوعيها T815 وT158
4- عربة الشبل (4 أبواب) ذات الدفع الرباعي بأحجام ومواصفات متعددة
بقية الأقسام
ـ أجهزة اتصالات عسكرية SDR بمواصفات متقدمة ومتطورة
ـ ملابس عسكرية وقبعات وتجهيزات عسكرية مختلفة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في معرض البحرين الدولي للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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