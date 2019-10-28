المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في معرض البحرين الدولي للدفاع

شاركت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، أمس، في معرض البحرين الدولي للدفاع 2019 الذي يقام بمعرض البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر 3 أيام, وقدمت المؤسسة من خلال جناحها بالمعرض، الطائرة غير المأهولة التي تقوم المؤسسة بإنتاجها، وتتميز بخفة وزنها وقدرتها على التخفي والارتفاع بنحو 16500 قدم، مع قدرتها على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات، إضافة إلى حمولاتها المتعددة التي تشمل أنظمة التصوير النهارية والليلية، في حين يبلغ مداها العملياتي دائرة نصف قطرها 100 كم، لتكون بذلك إحدى الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها في أنظمة الدفاع العسكرية.

وشمل جناح المؤسسة في المعرض عدة مجموعات رئيسة أخرى هي: منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار، منتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة، منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية SDR، منتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.

معروضات المؤسسة في المعرض

ـ الذخائر بأنواعها:

الخفيفة

1ـ عيار 5,56 ملم

2ـ عيار 7،62 ملم

3ـ عيار 12،7 ملم

المتوسطة

1 ـ 20 ملم

(شديدة الانفجار والخارقة للدروع)

2 ـ 25 ملم

3 ـ 30 ملم

الثقيلة

1 ـ المقذوف 155 من نوع m2000 شديد الانفجار

2 ـ مقذوف 155 المضيء تحت الأشعة الحمراء

3 ـ مقذوف 155 المزود بقاعدة نفث زيادة المدى

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4 ـ مقذوف مدفعية عيار 155 الدخاني

5 ـ قنابل الهاون عيار 81 ملم المطورة

منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة

ـ البندقية G36 بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة

ـ البندقية G3 للتشريفات

ـ نصف الرشاش MP5

قسم مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة

1ـ عربة الدهناء

(تكتيكية مدرعة صغيرة ومتوسطة الحجم (4×4) مصممة من خيارات متعددة بمستويات حماية متنوعة)

2ـ عربة طويق 2

(تتميز برفع قدرة محركاتها وسعة حمولتها التي تصل إلى 14.5 طنا، وهي تتكيّف مع أصعب الظروف المناخية)

3ـ عربتا الشحن العسكرية بالمواصفات والتجهيزات المتقدمة (تاترا) بنوعيها T815 وT158

4- عربة الشبل (4 أبواب) ذات الدفع الرباعي بأحجام ومواصفات متعددة

بقية الأقسام

ـ أجهزة اتصالات عسكرية SDR بمواصفات متقدمة ومتطورة

ـ ملابس عسكرية وقبعات وتجهيزات عسكرية مختلفة