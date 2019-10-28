جريحان في إطلاق نار قرب مسجد جنوب غرب فرنسا

أصيب شخصان مسنان بجروح خطرة أمام مسجد مدينة بايون جنوب غرب فرنسا، بعد أن أطلق عليهما شخص النار حسب الشرطة، التي أضافت أنه تم اعتقال المسلح المشتبه به، وجاء في بيان لمديرية الشرطة "عند الساعة 15,20 حاول رجل إضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار"، مضيفة أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل أن يغادر المكان، ويبلغ الجريحان ال74 وال78 من العمر وتم نقلهما إلى المركز الطبي في بايون، بحسب المصدر ذاته، وبحسب مصدر أمني فإن المسلح رجل يبلغ من العمر 84 عاما ويدعى كلود، اس . وتم إرسال فريق متفجرات إلى منزله الذي يقع قرب بايون، وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في حين فرضت إجراءات أمنية في محيط المسجد.



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