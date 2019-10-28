السعودية تثمن جهود الإدارة الأميركية في القضاء على البغدادي

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأميركية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم، وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

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وأضاف المصدر أن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.