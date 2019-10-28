كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: البغدادى .. رجل مريض، فاسد ولم يمت بشجاعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس دونالد ترامب، الذي يحتفل بغارة الكوماندوز الأمريكية ضد زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في سوريا يوم الاثنين على أنه "رجل مريض وفاسد والآن هو ميت".

وقال ترامب لرؤساء الشرطة في مؤتمر في شيكاغو ، "لقد مات جباناً، ولم يمت بشجاعة ".

مضيفًا "كان يجب أن يقتل قبل سنوات، وكان من المفترض أن يكون رئيسًا آخر قد حصل عليه وادعى أن الولايات المتحدة لديها الآن "عشرات الآلاف من سجناء داعش تحت إشراف صارم".

كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء حقول النفط داخل سوريا بقيمة 45 مليون دولار شهريًا من العائدات، تحت حراسة القوات الأمريكية حتى أنه سحب معظم القوات الأمريكية الأخرى من شمال سوريا إلى الجنوب مباشره من الحدود التركية.

وجاءت تصريحات فوز ترامب بشأن الغارة في الوقت الذي قالت فيه وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنها تعمل في "حالة من اليقظة المتصاعدة" بعد وفاة البغدادي، لكن لا توجد خطط لإصدار حالة تأهب للنظام الاستشاري الوطني للإرهاب ما لم " نقوم بتطوير معلومات تهديد محددة أو ذات مصداقية "لمشاركتها مع الجمهور.

وقال ترامب ، وهو يتحدث من البيت الأبيض " أن زعيم داعش فجر سترة ناسفة في نفق مسدود، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أطفاله أيضًا.

وتابع: "لم يُفقد أي من فرد من أفراد القوات الأمريكية في العملية، لكن عددًا كبيرًا من مقاتلي البغدادي قُتل وأُسر آخرون. وقال إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يختبئ في نفق يبكى ويصرح محاولاً الهرب ".

وقد أكد مسؤول أمريكي لفويس أوف أمريكا، أن البغدادي قد دفن في البحر.

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قال ترامب إنه يفكر في إطلاق أجزاء من لقطات الفيديو للغارة، للصحفيين.

وعلي صعبدا آخر قالت القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد إن المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية و "الرجل الأيمن" لبغدادي أبو حسن المهاجر، قد قُتلا في العملية الأمريكية. والمسؤولون الأمريكيون لم يؤكدوا بعد وفاته.

كما قال ترامب يوم الأحد أثناء وصفه للغارة بالتفصيل إن هناك أيضًا "العديد من السفن والطائرات الأخرى" التي تدعم مجموعة كبيرة من المقاتلين الأمريكيين الذين "شقوا طريقهم بسرعة كبيرة" ثم بدأ الجحيم".

أوضح ترامب أن روسيا "لم تكن تعرف المهمة"، لكنها سمحت للطائرات المروحية الأمريكية بالطيران فوق المناطق التي تسيطر عليها في سوريا.

كما شكر ترامب العراق وسوريا وتركيا على تعاون غير محدد وأعرب عن تقديره للأكراد السوريين لتقديمهم معلومات مفيدة.

استقبلت التقارير الأولية بوفاة زعيم داعش بدرجة من الشكوك، حيث تم الإبلاغ عن وفاة البغدادي عن طريق الخطأ عدة مرات في السنوات الأخيرة.

منذ عام 2016، عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار للحصول على معلومات للمساعدة في تقديم البغدادي إلى العدالة وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لديه مكافأة عالية.