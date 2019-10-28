كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات إلى 80 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات منذ اندلاعها، يوم الجمعة الماضية وحتى الآن ليصل عدد الضحايا إلى 80 قتيلا.

وصرح أنس العزاوي، عضو المفوضية: "بأن عدد قتلى التظاهرات وصل إلى 80 قتيلا وآلاف المصابين، وأكثرهم بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين".

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هذا وأعلن الفريق الركن قيس المحمداوي، قائد عمليات بغداد، فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر، مضيفاً، إن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين، خصوصا بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".