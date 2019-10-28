كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات إلى 80 قتيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات منذ اندلاعها، يوم الجمعة الماضية وحتى الآن ليصل عدد الضحايا إلى 80 قتيلا.
وصرح أنس العزاوي، عضو المفوضية: "بأن عدد قتلى التظاهرات وصل إلى 80 قتيلا وآلاف المصابين، وأكثرهم بحالات اختناق جراء إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين".
هذا وأعلن الفريق الركن قيس المحمداوي، قائد عمليات بغداد، فرض حظر للتجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا، وحتى إشعار آخر، مضيفاً، إن "قرار حظر التجوال جاء لحماية المتظاهرين، خصوصا بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".
وتشهد العراق، احتجاجات عارمة، اندلعت في 1 أكتوبر 2019، ببغداد وبقية محافظات جنوب العراق، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.
وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت 26 أكتوبر، عن مقتل 63 شخصاً وإصابة 2592 بجروح في تظاهرات اليومين الماضيين.