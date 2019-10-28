كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: مقتل البغدادي لا يعني نهاية داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي يوم الاثنين إن مقتل إرهابي داعش أبو بكر البغدادي لا يعني نهاية الحرب ضد الجماعة أو أيديولوجيتها.

وقد أظهر موسوي تعجبة بردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعجبه عندما عرض موت البغدادي باعتباره إنجازًا عظيمًا لأمريكا.

وفي الواقع، قال موسوي، إن وفاة عضو واحد ليس شيئًا عظيمًا، في حين أن السوريين والعراقيين بدعم من إيران، هم الذين هزموا داعش.

Advertisements

من ناحية أخرى، قال موسوى، من المؤسف أن مع كل جهود مكافحة الإرهاب، فإن تأثير داعش والأيديولوجية المتطرفة لا تزال قائمة.

وقال "من المحتمل أن تعيد الولايات المتحدة تنظيم فلول الجماعة المتطرفة للحفاظ على وجودها في المنطقة، ولهذا السبب لا تعتبر إيران أن موت البغدادي هو نهاية الإرهاب".