كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجنرال ميلي: واشنطن ليست مستعدة حالياً لنشر لقطات مهمة قتل "البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجنرال مايك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة حاليا لنشر صور ولقطات مهمة قتل البغدادي".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أنه من الممكن أن يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة، التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا، يوم السبت الماضي.

وأوضح الجنرال مايك ميلي: أن السلطات الأمريكية تخلصت من أشلاء زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، ولا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي".

هذا وكان الرئيس الأمريكي قد قال، يوم أمس الأحد، إن "البغدادي فجّر حزاما ناسفا ليقتل نفسه عندما منه اقتربت القوات الأمريكية".

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، للصحفيين، "عملية التخلص من أشلائه اكتملت وأُجريت بالشكل الملائم".