كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار قوات الحكومة السورية على طول الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) أن الجيش العربي السوري التابع للرئيس بشار الأسد بدأ في الانتشار بقوة على طول الحدود السورية مع تركيا.

حيث تجلب عمليات النشر قوات الحكومة السورية لأول مرة منذ سنوات إلى الحدود الشمالية، و سيتمركزون فيها عبر القوات التركية التي ما زالت حكومتها تدعم مجموعات المتمردين التي حشدت للإطاحة بالأسد.

كما أشارت وكالة الأنباء، إن القوات السورية انتشرت على امتداد 90 كم من الحدود من الريف شرقي رأس العين إلى القامشلي، المدينة التي كانت بمثابة عاصمة فعلية للإدارات التي يقودها الأكراد والتي كانت تسيطر على شمال شرق البلاد قبل عملية الجيش التركي هذا الشهر.

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تنظر تركيا إلى القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد وفروعها كمجموعات إرهابية، وأطلقت عملية ربيع السلام في 9 أكتوبر لإبعادهم عن حدودها.

وخلال العملية، استولت القوات التركية على قطاع من الأرض بعمق 32 كم بين بلدتي رأس العين وتل أبيب. تعمل القوات الحكومية الروسية والسورية على تسهيل انسحاب قوات قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية المتبقية بين نهر الفرات والحدود العراقية، وفقًا لاتفاق وقعته أنقرة وموسكو الأسبوع الماضي.

وقد ذكرت وكالة سانا يوم الأحد، أن القوات الحكومية السورية اشتبكت مع جماعات المتمردين المدعومة من تركيا بالقرب من رأس العين.