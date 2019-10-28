كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحبط محاولة تهريب مواد متفجرة كانت في طريقها لـ"الحوثيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، محاولة تهريب مواد تستخدم في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى جماعة "الحوثيين" الإرهابية.

وصرح العميد صادق دويد، الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة، في تغريدة على موقع التدوينات القصير "تويتر"، "ضبطت قوات خفر السواحل اليمني بقطاع البحر الأحمر، زورقاً على متنه مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات، وكانت هذه المواد في طريقها إلى الميليشيات الحوثية".

ومنذ حوالي 5 سنوات، تدور على الساحة اليمنية معارك عنيفة بين جماعة "الحوثيين" الإرهابية، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

كما يسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وباتت اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.