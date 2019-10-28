كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني: الأمة بأكملها صدمت بحادث الـ" 39" المفجع في شاحنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، في كتاب تعازيه لـ 39 شخصًا، الذين عثر عليهم ميتين في شاحنة في 23 أكتوبر، أن الأمة بأكملها قد صدمت من المأساة.

وكتب جونسون في هذا الكتاب: "لقد صدمت هذه المأساة بأكملها، بل والعالم بأسره، وقسوة المصير الذي عانى منه الأبرياء الذين كانوا يأملون في حياة أفضل في هذا البلد".

وأضاف "نحزن أولئك الذين فقدوا حياتهم، لقد كانت أفكارنا مع أسرهم بعيدة"، "في إدانة قساوة المسؤولين عن هذه الجريمة، نحن في حكومة المملكة المتحدة مصممون على بذل كل ما في وسعنا لتقديم الجناة إلى العدالة".

ومثل سائق الشاحنة التي عثر على موتها 39 شخصا أمام محكمة بريطانية، اليوم، عبر وصلة فيديو متهمة بالقتل الخطأ والتآمر لأشخاص مروريين.

كما ألقى اكتشاف 39 جثة في شاحنة مبردة في منطقة صناعية شرق لندن الضوء على التجارة العالمية غير المشروعة في الناس، الذين يرسلون فقراء آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الغرب.

ومثل السائق موريس روبنسون البالغ من العمر 25 عامًا، في محكمة تشيلمسفورد الجزئية عبر رابط فيديو، وتحدث فقط لتأكيد اسمه وعنوانه. كان يرتدي قميصا رمادي اللون.

وذكرت الشرطة يواجه روبنسون 39 تهمة بالقتل غير العمد وكذلك تهم التآمر لحركة المرور والتآمر للمساعدة في الهجرة غير القانونية وغسل الأموال.

وقال محامي الادعاء أوجينيونا ميرسي إيجويوفوي للمحكمة "هذا ينطوي على حلقة عالمية تسهل حركة عدد كبير من المهاجرين إلى المملكة المتحدة".

ولم يقدم روبنسون أي طلب بكفالة، وقد احتُجز في الحبس الاحتياطي حتى 25 نوفمبر، عندما تستمر القضية في أولد بيلي، المحكمة الجنائية المركزية في لندن، وسوف يدخل في دعوى.

كما تم إلقاء القبض على السائق بعد وقت قصير من اكتشاف جثث الموتى في الساعات الأولى من يوم 23 أكتوبر، على بعد أميال قليلة من ميناء بورفليت الإنجليزي، كانت الحاوية قد سافرت من ميناء زيبروج البلجيكي.

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وقالت الشرطة البريطانية في البداية: إن 39 قتيلًا كانوا يعتقد أنهم صينيون، لكن تبين لاحقًا أن الكثير منهم كانوا من فيتنام، حيث غرقت المجتمعات في حالة من اليأس بسبب اعتقادهم بأن أحبائهم المفقودين قد لقوا حتفهم.

وقالت الشرطة، "إن "قلة قليلة من الضحايا كانوا يحملون بطاقات هوية رسمية وإنهم يأملون في التعرف على القتلى من خلال بصمات الأصابع وسجلات الأسنان والحمض النووي، وكذلك الصور الفوتوغرافية من الأصدقاء والأقارب".

وقالت الحكومة الفيتنامية إن بريطانيا أرسلت ملفات تتعلق بأربعة من الأشخاص، الذين عثر عليهم في الشاحنة، وطلب المساعدة في التعرف عليهم.

وقال نائب وزير الخارجية بوي ثانه سون للصحفيين: "تقوم وزارة الشؤون الخارجية بتطوير ملفات عن الضحايا المحتملين، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي أساس للتأكيد على أن الرعايا الفيتناميين كانوا من بين الضحايا".

وينتمي الضحايا المشتبه بهم إلى مناطق زراعة الأرز شمال فيتنام في نغي آن وها تينه، وهما من أفقر مقاطعات الدولة الشيوعية.

ويعتقد أحد أفراد أسرتها البالغ من العمر 19 عامًا، وهو بوي ثي نهونغ، أنه واحد من 39 شخصًا عثر عليهم ميتين.

وقالت عائلة نهونغ، إنها غادرت نغه أولًا في رحلتها إلى الخارج في أغسطس، ذهبت إلى الصين أولًا، قبل أن تشق طريقها في النهاية إلى ألمانيا، ثم بلجيكا، حيث يعتقدون أنها صعدت إلى الشاحنة المشؤومة.

كما قالت الحكومة البريطانية العام الماضي إن حوالي 70 في المائة من حالات الاتجار الفيتنامي في بريطانيا بين عامي 2009 و2016 كانت مخصصة لاستغلال العمال، بما في ذلك إنتاج القنب والعمل في صالونات الأظافر.

