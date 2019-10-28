عضة “بيتبول” ترسل شابا إلى المستعجلات في حالة خطيرة جدا

تعرض شاب يبلغ من العمر 19 سنة، مساء أمس الأحد، لعضة كلب شرس من نوع “بيتبول”، بدوار أيت علي نواحي شيشاوة.
وحسب مصادر محلية، فإن الشاب فوجئ بهجوم لكلب شرس يغرس أنيابه في مناطق متفرقة من جسمه، كادت أن تنهي حياته، لولا تدخل بعض المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن الحادث تسبب في جروح خطيرة للشاب، نقل على إثرها على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي بشيشاوة لتلقي العلاج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الكلاب لم يعد مسموحا امتلاكه بموجب القانون 56.12، الذي يتعلق بوقاية الأشخاص، وحمايتهم من أخطار الكلاب، حيث يعاقب القانون بالسجن حتى 6 أشهر كل من امتلك هذا النوع من الكلاب.
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