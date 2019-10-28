بعد استقالة مزوار.. البشيري رئيسا مؤقتا للـ”باطرونا”

بعد أن قدم صلاح الدين مزوار استقالته، من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري، جرى اليوم الاثنين، تعيين محمد البشيري، المدير العام لشركة “صوماكا” رئيسا مؤقتا لاتحاد مقاولات المغرب، خلفا لصلاح الدين مزوار، عقب اجتماع المجلس الإداري.

وسيشغل المدير العام لشركة “صوماكا”، ورئيس لجنة “الحلول القطاعية” داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرئاسة لفترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في انتظار انتخاب رئيس جديد للـ”باطرونا”.

وكان صلاح الدين مزوار قد قدم استقالته بشكل مفاجئ، لينهي مساره على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مباشرة بعد بلاغ شديد اللهجة من وزارة الخارجية، وصف تصريحاته حول الجزائر بـ”السلوك الأرعن”.