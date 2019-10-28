القسم الوطني الثاني.. البياض يحسم مباراة جمعية سلا وشباب أطلس خنيفرة

انتهت المباراة التي جمعت اليوم الاثنين، بين فريق الجمعية الرياضية السلاوية وضيفه شباب أطلس خنيفرة، بالتعادل دون أهداف، وذاك برسم آخر لقاء عن منافسات الأسبوع السادس من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.

ولم يقو مهاجمو الفريقين على زيارة الشباط طيلة شوطي المواجهة، التي احتضنتها أرضية ملعب أبوبكر عمار، بمدينة سلا، ليعلن حكم اللقاء لهويدري محمد عن صافرة النهاية، بتعادل سلبي بين الطرفين.

ومكن هذا التعادل، شباب أطلس خنيفرة من الانفراد بالمركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 9 نقاط، متخلفا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر شباب المحمدية.

وضمنت نقطة اليوم، لجمعية سلا، مغادرة الرتبة الأخيرة، بعدما أصبح مجموع نقاط الفريق 4، مبتعدا بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد سيدي قاسم، متذيل الترتيب.