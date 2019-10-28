التحالف مع “البام” في الشمال يشعل الغضب في صفوف “البيجيدي” .. الإدريسي: لا معنى لإعطاء البام ترياق حياة..والتليدي: انزياح عن الخط الإصلاحي

خلف سحب حزب العدالة والتمية مرشحه لرئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الإثنين، وقبوله المشاركة في تسيير الجهة التي حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على رئاستها، موجة غضب واسعة في صفوف المنتسبين للحزب، الذين تساؤلوا حول سبب تراجع العدالة والتنمية عن مواقفها من رفض مشاركة الأصالة والمعاصرة في التسيير، خصوصا أن الأمانة العامة للحزب سبق لها أن حلت الحزب في جهة الشرق بسبب تحالفه مع البام الذي رأته “خط أحمر”.

وتعليقا على دخول البيجيدي لتسيير في مجلس جهة الشمال إلى جانب البام، اعتبر عبد الصمد الإدريسي، القيادي في الحزب أن “تغيير الموقف 180 درجة يقتضي نقاشا سياسيا يجيب على سؤال، ما الذي تغير؟”، مضيفا أن “البام الذي أفسد العملية السياسة منذ 2007 هو نفسه لم يتغير.. فإذا كان اليوم يعيش أزمة انفجار من الداخل، فلا معنى لاعطائه ترياق الحياة”.

من جانبه، قال بلال التليدي، القيادي المعروف في حزب العدالة والتنمية، أن سحب مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة التصويت على المرشحة الوحيد لـ”البام”، حدث يؤكد تحليلات سابقة حول ما وصفه بـ”انزياحات الحزب عن الخط الإصلاحي”.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″ اعتبر عزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب أن معطيات التحالف مع “البام” في طنجة تختلف على معطيات حل الحزب في وجدة، حيث قال إنه في مجلس جهة طنجة لم يقع خلاف بين أعضاء الحزب، فيما وقع خلاف كبير بين الأعضاء لدى تحالف الحزب مع “البام” في وجدة، ما جعل القيادة تتدخل لحل الحزب في وجدة.

وعن رأيه في تحالف “البيجيدي” مع “البام” اليوم في طنجة، يصف أفتاتي “البام” بـ”البؤس” ويقول إن “قدرنا هو المواجهة ودفعه لمزبلة التاريخ، لأن هذا البؤس يجسد استمرار التربص بالديمقراطية وبالكرامة، لذلك ليس لنا خيار وبالنسبة لي مافيهاش وجدة ولا الكركارات”.

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ويشدد أفتاتي على أنه “حيثما كان البؤس يجب أن نواجهه ونأخذ منه مسافة كافية للمواجهة”، مشيرا إلى أن الرأي الذي عبر عنه اليوم بخصوص التحالف مع “البام” هو رأي الغالبية العظمى داخل الحزب، قائلا إن “البؤس يجسد السلطوية والفساد، وأي تطبيع مع البؤس سيفهم أنه لم تبقى هناك أجندة سياسية في البلد بل تدبيرية في البلد وهذا خطأ”.

يشار إلى أنه في خطوة مفاجئة، أعلن سعيد خيرون، مرشح حزب العدالة والتنمية، لرئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الإثنين، خلال جلسة انتخاب الرئيس، عن سحب ترشحه لرئاسة الجهة، ليفسح المجال لمرشحة “البام” للفوز بالمنصب بـ”الإجماع”.

وانتخبت صباح اليوم الإثنين، فاطمة الحساني، المحسوبة على تيار المستقبل، بحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة جديدة لرئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، لتخلف الرئيس السابق إلياس العماري.

ويأتي انتخاب الحساني، الصحافية السابقة بوكالة المغرب العربي للأنباء، بـ63 صوتا، بعد سحب المرشح الثاني لترشيحه، وهو سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية.