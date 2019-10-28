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غياب مؤثر لبايرن ميونخ في مباراة كأس ألمانيا

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عثمان رضى 0 تبليغ

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قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ إن المدافع خابي مارتينيز سيغيب عن مواجهة بوخوم في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم يوم الثلاثاء لعدم تعافيه من إصابة عضلية.

وغاب مارتينيز أيضا عن انتصار بايرن 2-1 على أونيون برلين يوم السبت بعد إصابته في الفوز على أولمبياكوس في اليونان بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال كوفاتش للصحفيين يوم الاثنين ”لم يتعاف خابي من الإصابة حتى الآن. قد ننتظر حتى مطلع الأسبوع المقبل“.

 وتابع ”باستثناء خابي وبعض المصابين منذ فترة طويلة فان باقي التشكيلة في حالة طيبة“.

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ويفتقد بايرن بالفعل ثنائي الدفاع نيكلاس زوله، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الدوري الأسبوع الماضي، والفرنسي لوكاس هرنانديز الذي يعاني من إصابة خطيرة في الكاحل.

ويتعرض كوفاتش لضغوط متصاعدة حيث لا يقدم بايرن أداء مقنعا في الدوري حتى الآن ويحتل المركز الثاني متأخرا بنقطة عن بروسيا مونشنجلادباخ.

 ووسط تكهنات واسعة في وسائل إعلام عن بحث النادي عن خليفة له قال مدرب بايرن إنه يجب منح المدربين المزيد من الوقت لاثبات قدراتهم.

وفاز العملاق البافاري بالثنائية المحلية الموسم الماضي في أول مواسم كوفاتش مع الفريق.

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