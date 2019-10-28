كريستيانو يختار أفضل هدف في مسيرته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن أفضل هدف أحرزه خلال مسيرته الكروية.

وذكر كريستيانو في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية "إذا طلبت مني الاختيار، سأقول الهدف الذي سجلته في شباك يوفنتوس".

وسجل رونالدو هدفا من مقصية رائعة في شباك يوفنتوس، حين كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

وتابع "لكي أكون من بين الأفضل، علي أن أكون ذكيًا، وهدفي هو أن أبقى شابًا حتى مع تقدمي في العمر".

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وأضاف "700 هدفا؟ إنه رقم مثير للإعجاب، ويجعلني أكثر فخرًا، لأن القليل من اللاعبين وصلوا إليه".

وتابع "في سن 19 أو 20 عاما، فهمت أن كرة القدم تدور حول الألقاب والأهداف والأرقام القياسية".

وزا: "ما الذي يتطلبه تسجيل الكثير من الأهداف؟ أولا الموهبة، وبدونها لا يمكنك فعل الكثير، والموهبة بدون عمل لا فائدة لها، ولا شيء يسقط من السماء".

وختم " لم أكن لأصل إلى ما أنا عليه الآن بدون العمل، وهدفي هو أن أبقى شابا، وأخبرني عن لاعب في نفس عمري يلعب في فريق كبير مثل يوفنتوس".