مدرب أبناء زلفة: نهدف لاحتلال مركز متقدم بلائحة الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشار مدرب أبناء زلفة، نبيل أمارة، إلى أن فريقه يسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية واحتلال أحد المراكز المتقدمة في لائحة دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل أبناء زلفة المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 11 نقطة، وهو يستعد حاليا لملاقاة النادي الرياضي حيفا يوم الجمعة القادم.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء زلفة، نبيل أمارة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "انطلاقة الفريق لم تكن موفقة، بحيث لم نحقق النتائج المرجوة على مدار المباريات الخمس الأولى، على أثرها قدم المدرب استقالته لأستلم من بعده زمام الأمور".

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وأضاف أن "الفريق في تحسن ملحوظ منذ عودتي لتدريبه، وبدوري اجتهدت على معالجة بعض الأمور من الناحية الاجتماعية والمهنية حتى تمكنا من تحقيق الفوز في المباراتين الأخيرتين وإعادة الفريق إلى المسار الصحيح".

وأشار إلى أن "هدف الفريق هو المنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة في لائحة الدوري، وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق ذلك ونكون عند حسن ظن الجميع".

وختم أمارة بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام النادي الرياضي حيفا، وبدوري أعمل على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين وتعزيز الانتماء والانسجام بينهم على أمل مواصلة تحقيق الانتصارات وتحقيق هدفنا هذا الموسم".