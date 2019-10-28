مصر: محصل قطار "يُلقي" بمراهقين لعدم امتلاكهما تذكرة سفر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض مراهقان مصريان، مساء اليوم الإثنين، إلى جريمة بشعة أودت بحياة أحدهما، فيما أُصيب الآخر بجروح خطيرة، بعدما أُجبرا على القفز من قطار خلال تحركه بسرعة، لعدم امتلاكهما تذكرة سفر.
وبحسب شهود عيان، سردوا تفاصيل الحادثة في فيديوهات على "فيسبوك"، فإن محصل القطار قبض على مراهقين لم تكن بحوزتهما تذكرتي سفر، أو أوراق تثبت هويتهما في قطار رقم "934" المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر.
وطالب محصل القطار، المراهقين، بدفع غرامة لا يملكان ثمنها، ليقرر بعد ذلك أن عليهما "النزول" من القطار أثناء حركته، وأجبرهما على القفز من القطار، حتى لا يُبلغ الشرطة باحتجازهما.
وسقط أحدهما تحت القطار ليلقى مصرعه على الفور، فيما نُقل الآخر إلى مستشفى طنطا العام في حالة حرجة.
وأشار ركاب شهدوا على الحادثة، في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن محصل القطار، رفض كافة محاولات الركاب لإثنائه عن "طرد" المراهقين، وأنه قال لهما: "إما أن تدفعا ثمن التذكرة والغرامة، وإما أن تقفزا من القطار".
وأعلنت مباحث سكة الحديد في طنطا، إلقاء القبض على المحصل عقب وصول القطار، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في الواقعة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل الحالي لواء الجيش السابق، كامل الوزير، كان قدم أمر بالسابق، بعدم الركوب من دون تذكرة او إثبات للهوية.
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