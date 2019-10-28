فرنسا: مصابان في إطلاق نار على مسجد وتوقيف المشتبه به

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بإصابات خطيرة، اليوم الإثنين، في عملية إطلاق نار وقعت قرب مسجد في مدينة بايون، جنوبي غربي فرنسا.

واعتقلت الشرطة منفذ إطلاق النار، وهو مسن في جيل 84 عاما، ويدعى كلود. س (لم ينشر اسم عائلته)، وهو ذو صلة باليمين المتطرف.

وتبين أنه كان عضوا في حزب ماري لو بان، وكما رشح من قبل الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2015.

وجاء أن المشتبه بإطلاق النار، والذي خدم في الجيش الفرنسي، قد اعتقل بالقرب من منزله. ولدى تفتيش مركبته، عثر بداخلها على سلاح وأسطوانة غاز.

وبحسب التقارير الفرنسية، فإن كلود توجه إلى المسجد، وحاول إضرام النار بالمدخل، إلا أنه اصطدم بمسنين آخرين، في الثمانينات من العمر، فأطلق عليهما النار، وأصابهما بصورة خطيرة.