أحياها هجوم "بايون".. مكانة كبيرة للإسلام في فرنسا

سلط حادث الهجوم الإرهابي الذي طال، الإثنين، مسجدا في "باويون" الفرنسية، الضوء على مكانة الإسلام الكبيرة وعدد المسلمين ودور العبادة في فرنسا، حيث يمثل الدين الإسلامي الديانة الثانية بعد المسيحية الكاثوليكية الرومانية من حيث عدد السكان.

أما من حيث دور العبادة فتحتل دور العبادة الإسلامية المرتبة الثالثة بعد الكنائس البروتستانتية.

ويشكل معظم المسلمين من المهاجرين الذين هاجروا إلى فرنسا منذ الستينيات، لذا فإن السكان المسلمين هم في أغلب الأحيان من الجيل الثاني أو الثالث أو حتى الرابع.

وفي ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة عن عدد المسلمين في فرنسا فإنه يصعب تحديد عددهم بدقة، لكن التقديرات الأخيرة لهم تتراوح نحو 4 ملايين و100 ألف مسلم- وفقاً لمرصد العلمانية الفرنسي خلال عام 2019، كام تتراوح نحو 8 مليون و400 ألف مسلم - وفقا لتقدير فرانسوا هيران في 2017 .

وتشير التقديرات أيضا ًأن الغالبية العظمي من المسلمين في فرنسا من السنة، بينما تقدر عدد المساجد بنحو 6912 مسجد ودار عبادة في 95 مقاطعة فرنسية، مسجد ومركز إسلامي منتشرين في أنحاء فرنسا، بينهم 60 مسجد فقط بمأذنة، وفقاً لموقع "ميزليمانيا ووردبرس".







وفي عام 2014، أحصت وزاره الداخلية الفرنسية أماكن العبادة الإسلامية وقدرتها بنحو 2368 دار عبادة.

وفي عام 2015 قدرت محطة "فرانس1" الفرنسية في تقرير لها عدد المساجد بنحو 2200 مسجد.

ويعد أكبر مسجد في فرنسا مسجد "ايفري كوركورون"، في إقليم "إيفري"، ويعد أقدم مسجد في فرنسا تأسس عام 1538 في جزيرة "مايوت" الفرنسية بجزيرة لم تكن فرنسية قبل عام 1841، وهو مسجد "تسينجوني".

ومع ذلك، تقول الأسطورة انه تم بناء مسجد في بوزانسي بناء على أوامر من صلاح الأيوبي.

ومن أبرز المساجد الفرنسية في العصر الحديث، مسجد باريس، بالدائرة الخامسة في باريس.

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وبالنسبة للهياكل التنظيمية للإسلام في فرنسا، فإن البوابة الرسمية للحكومة الفرنسية، فذكرت أن هناك جمعيات ثقافية، وكل منها مستقله في تنظيمها وتمويلها للمؤسسات الإسلامية في فرنسا بينها " اتحاد الجمعيات الإسلامية في افريقيا، وجزر القمر وجزر الهند الغربية.





وتندرج هذه الجمعيات المختلفة في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تأسس في 2003، وتتمثل مهمته في تمثيل جميع تيارات الإسلام في الدولة الفرنسية.

ويتدخل "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" بصفه خاصه في مختلف المسائل مثل تمثيل العبادة الاسلامية لدي السلطات العامة، وتنظيم وبناء أماكن العبادة في الإقليم أو الحوار بين الديانات الأخرى.

وفي إحصائيات ذكرتها وزارة الداخلية الفرنسية، فهناك أكثر من 100 ألف فرنسي اعتنق الإسلام في فرنسا بمتوسط 4 آلاف مسلم كل عام، وهو رقم تضاعف منذ عام 1986. فيما تقدر المنظمات الإسلامية في فرنسا عدد معتنقي الإسلام بنحو 254 ألف مسلم.

والإثنين، تعرض مسجد بمدينة بايون، لهجوم إرهابي، حيث فتح مسلح النار على مصلي المسجد ما تسبب في إصابة شخصين.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية، أن إطلاق النار أعقبه انفجار محدود يعتقد أنه ناتج عن حريق لمواد نفطية.

ويلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم في قصر الإليزيه بممثلين من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وسط تجدد الجدل في فرنسا حول موضوع الإسلام والعلمانية.



وقال ماكرون، حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإثنين، إنه سيعلن في الأسابيع القليلة المقبلة عن مجموعة من التدابير لمحاربة الطائفية في قطاعات التعليم والصحة ومختلف القطاعات العامة في البلاد.

وأضاف ماكرون، أن اللقاء سيتناول الطريقة التي يمكن من خلالها أن يعيش الفرنسيون المسلمون بهدوء مع احترامهم التام لجميع قوانين الجمهورية.

ويأتي هذا اللقاء عشية نظر مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء، اقتراح قانون قدمه أعضاء من حزب "الجمهوريون" اليميني لحظر ارتداء الرموز الدينية للآباء المرافقين للرحلات المدرسية.



