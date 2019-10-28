إسبر: الوضع في سوريا لا يزال معقدا رغم مقتل البغدادي

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين، إن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، جاءت بعد جهود استمرت سنوات طويلة.

وأوضح إسبر أن الوضع في سوريا لا يزال معقداً حتى بعد مقتل البغدادي، إثر غارة ناجحة للقوات الأمريكية، مؤكداً أن الهدف في الوقت الراهن هو القضاء على تنظيم داعش بالكامل.



وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن تنظيم داعش استغل سيطرته على حقول النفط في سوريا، لتمويل عملياته الإرهابية ونشر الفوضى والدمار.

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وشدد إسبر على أهمية الاستمرار في تأمين قاعدة التنف ودير الزور، لحرمان تنظيم داعش من الحصول على موارد نفطية لتمويل العمليات الإرهابية.

وتلقى تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأحد، ضربة قاصمة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم التنظيم.

وكشف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن مقتل البغدادي استغرق ساعتين وشاركت فيه نحو 8 مروحيات، وأن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم تنظيم داعش بعد مقتله مباشرة.

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي لم يفقد أياً من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتاً إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود ثم فجّر نفسه مع 3 من أطفاله.