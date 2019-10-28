رئيس هيئة الأركان الأمريكية: تخلصنا من رفات البغدادي

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الإثنين، إن واشنطن تمتلك فيديوهات وصوراً عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، ولكنها تخضع جميعها لقواعد المعلومات السرية.

وأوضح ميلي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم التوصل لمعلومات دقيقة حول موقع وجود البغدادي على بعد 4 أميال من الحدود السورية التركية، مؤكداً أن ملاحقة زعيم التنظيم انتهت بتفجيره سترته الناسفة، وإلقاء القبض على شخصين من موقع عملية الاستهداف.



وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن الجنود الذين ساهموا في اصطياد البغدادي ظلوا حتى إجراء فحص الحمض النووي، وتابع قائلاً: "تم التخلص من رفات البغدادي".

Advertisements

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن عملية استهداف البغدادي جاءت بعد جهود استمرت سنوات طويلة.

وتلقى تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأحد، ضربة قاصمة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم التنظيم.





وكشف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن مقتل البغدادي استغرق ساعتين، وشاركت فيه نحو 8 مروحيات، وأن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم تنظيم داعش بعد مقتله مباشرة.

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي لم يفقد أياً من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتاً إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود ثم فجّر نفسه مع 3 من أطفاله.