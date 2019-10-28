اجتماع مرتقب بواشنطن لوزراء التحالف الدولي ضد داعش

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن اجتماع مرتقب في 14 نوفمبر/تشرين الثاني بالعاصمة واشنطن، لوزراء دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.



وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية: "لا تدهور خطيراً في الأمن حول السجون التي تضم أسرى داعش بشمال شرقي سوريا.. 99% منها لا تزال آمنة".

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وتلقى تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأحد، ضربة قاصمة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وكشف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن مقتل البغدادي استغرق ساعتين، وشاركت فيه نحو 8 مروحيات، وأن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم تنظيم داعش بعد مقتله مباشرة.

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي لم يفقد أياً من قواته خلال العملية، بينما قُتل العديد من مرافقي زعيم داعش، لافتاً إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق مسدود ثم فجّر نفسه مع 3 من أطفاله.