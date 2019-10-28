الرئيس البرازيلي: سنتعاون مع الإمارات لإحلال الأمن والسلام بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الإثنين، أن بلاده ستتعاون مع الإمارات لإحلال الأمن والسلام بالعالم.
وأضاف بولسونارو، في تصريحات له، أنه يأمل في أن تشارك الإمارات في مزاد قطاع النفط الذي سيجرى في الأسابيع المقبلة، بحضور شركات نفط عالمية.
وزار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، السبت، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي الزيارة في مستهل جولة خليجية تشمل أيضاً السعودية؛ لتعزيز التجارة والاستثمارات، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد البرازيلي.
واتفقت الإمارات والبرازيل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وتعد الزيارات الدبلوماسية المتبادلة بين الإمارات والبرازيل من أهم علامات قوة العلاقة بين البلدين، فمنذ عام 1974 تشهد الروابط بين أبوظبي وبرازيليا تطورات ملحوظة.
وخلال السنوات الأخيرة، جرت زيارات رفيعة المستوى على جميع المستويات بين دولة الإمارات والبرازيل، ترجمت تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.
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