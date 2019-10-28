إصابة رجلين مسنين إثر إطلاق النار على مسجد في جنوب فرنسا

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أصيب رجلان في السبعينات من عمرهما بإصابات خطيرة إثر إطلاق النار على مسجد في مدينة بايون في جنوب فرنسا، حسبما قالت السلطات المحلية.
وقالت السلطات في بيان إن الضحيتين حاولا منع المهاجم من إشعال النار في باب المسجد فقام بإطلاق النار عليهما.
وأوضح بيان من إقليم البرانيس الأطلسية جنوب غرب فرنسا إن المهاجم أشعل بعد ذلك النار في سيارة وهو يغادر المكان ولكن الشرطة اعتقلته في وقت لاحق في منزله.
وأضاف البيان أنه تم نقل الرجلين إلى المستشفى.
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