وزراء دول التحالف المناهض لداعش يجتمعون في واشنطن

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) أعلن مسؤول أمريكي اليوم (الإثنين) أن اجتماعاً لوزراء دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي سيعقد في واشنطن في 14 نوفمبر، غداة إعلان واشنطن مقتل زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي. وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته للصحافيين إن الاجتماع الذي طلبت فرنسا عقده في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية من سورية، سيسمح لوزراء أكثر من 30 بلداً «البحث في التدابير المقبلة الواجب اتخاذها لزيادة تواجد التحالف في شمال شرق سورية».

أعلن مسؤول أمريكي اليوم (الإثنين) أن اجتماعاً لوزراء دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي سيعقد في واشنطن في 14 نوفمبر، غداة إعلان واشنطن مقتل زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي. وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته للصحافيين إن الاجتماع الذي طلبت فرنسا عقده في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية من سورية، سيسمح لوزراء أكثر من 30 بلداً «البحث في التدابير المقبلة الواجب اتخاذها لزيادة تواجد التحالف في شمال شرق سورية».

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