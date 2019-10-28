شكرا لقرائتكم خبر عن جريحان بإطلاق نار قرب مسجد في فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس) أصيب شخصان مسنان بجروح خطرة اليوم (الإثنين) أمام مسجد بمدينة بايون الفرنسية، بعد أن أطلق عليهما شخص النار حسب الشرطة، التي أضافت أنه تم اعتقال المسلح المشتبه به. وجاء في بيان لمديرية الشرطة «عند الساعة 15,20 حاول رجل اضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار»، مضيفة أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل ان يغادر المكان. ويبلغ الجريحان الـ 74 والـ 78 من العمر، وتم نقلهما إلى المركز الطبي في بايون، بحسب المصدر ذاته. وبحسب مصدر أمني فان المسلح رجل يبلغ من العمر 84 عاماً ويدعى كلود، اس. وتم إرسال فريق متفجرات إلى منزله الذي يقع قرب بايون، وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في حين فرضت اجراءات ألأمنية في محيط المسجد.

أصيب شخصان مسنان بجروح خطرة اليوم (الإثنين) أمام مسجد بمدينة بايون الفرنسية، بعد أن أطلق عليهما شخص النار حسب الشرطة، التي أضافت أنه تم اعتقال المسلح المشتبه به. وجاء في بيان لمديرية الشرطة «عند الساعة 15,20 حاول رجل اضرام النار في باب مسجد في بايون، ولما تفاجأ بوجود شخصين في المكان أطلق عليهما النار»، مضيفة أن المسلح أضرم النار في سيارة قبل ان يغادر المكان. ويبلغ الجريحان الـ 74 والـ 78 من العمر، وتم نقلهما إلى المركز الطبي في بايون، بحسب المصدر ذاته. وبحسب مصدر أمني فان المسلح رجل يبلغ من العمر 84 عاماً ويدعى كلود، اس. وتم إرسال فريق متفجرات إلى منزله الذي يقع قرب بايون، وتسلمت الشرطة القضائية التحقيق في حين فرضت اجراءات ألأمنية في محيط المسجد.

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