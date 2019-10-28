74 قتيلا بين المتظاهرين العراقيين في 3 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن حصيلة قتلى المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 متظاهرا.

وأضافت المفوضية أن أغلب حالات القتل جاءت نتيجة الإصابة بطلق ناري خلال التصادمات بين المتظاهرين وأفراد حماية المقرات الحزبية عند محاولة الدخول إليها، إضافة إلى حالات الاختناق بسبب الغازات المسيلة للدموع.

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وأوضح البيان أن «هذه الحصيلة هي للفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، فيما بلغ عدد المصابين 3654 حالة، أغلبها بسبب الغازات المسيلة للدموع، فيما بلغ عدد المعتقلين 158 شخصا أطلق سراح 123 منهم ولا يزال 35 شخصا قيد الاعتقال».

من جهتها دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في العراق إلى نبذ العنف، في أعقاب تجدد الاحتجاجات أمس، معربة عن تعازيها لأسر قتلى المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال البيان «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الإغلاق الإجباري لوسائل الإعلام والضغط لفرض رقابة على الإبلاغ بشأن الاحتجاجات».

وذكر البيان أن «حرية الصحافة متأصلة في الإصلاح الديمقراطي. ونحن نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير، الممنوح دستوريا لجميع المؤسسات الإعلامية.