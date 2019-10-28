أدلة دامغة تدين نتنياهو بـ 3 ملفات فساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القدس المحتلة
نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤولين في النيابة العامة القول إن ثم اعتقاد سائد بأن هناك أدلة تكفي لتقديم لوائح اتهام بحق رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وذكرت الهيئة أن مسؤولي النيابة العامة لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثلاثة من ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، وأن هذه الأدلة قادرة على تفنيد الطعون التي طرحها وكلاء الدفاع عنه خلال جلسة الاستماع التي عقدت أخيرا، وتبرر تقديمه إلى العدالة.
يشار إلى أن النيابة العامة بدأت أمس الأول دراسة المواد التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع، ويعتقد أن هذه العملية ستستمر ثلاثة أسابيع.
ومن المتوقع أن يعلن النائب العام قراره بشأن تقديم لوائح اتهامات لنتنياهو قبل نهاية العام.
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