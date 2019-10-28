الكويت: ننسق مع دول المنطقة لتلافي هجمات إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله على سلامة الحدود الكويتية - العراقية، مشددا على أن تأمينها يسير وفق خطة أمنية كويتية بحتة تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية.

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وفي ردوده على أسئلة الصحفيين على هامش احتفال الأمم المتحدة بيوم المنظمة الذي أقيم اليوم بمقر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت، بشأن احتمال تعرض المنطقة لهجمات إرهابية انتقامية على خلفية مقتل أبوبكر البغدادي، قال إن هناك تنسيقا كويتيا استخباراتيا مع دول المنطقة لتلافي حدوث مثل هذه الهجمات.

وأضاف أن التعاون قائم ومستمر مع دول الجوار، لافتا إلى أن «هناك تحليلات تشير إلى أنه قد تكون هناك ردود فعل، وبالتالي هذا يستدعي منا المزيد من التنسيق والتشاور مع الأجهزة الأمنية في المنطقة، وهو ما حصل لمواجهة أي ردود فعل سلبية تحدث». وحول أوضاع الكويتيين في لبنان في ضوء عدم رغبة بعضهم في العودة إلى البلاد، قال إن هناك عددا قليلا منهم لا يرغب في العودة على الرغم من تواصل الخارجية معهم أكثر من مرة عن طريق السفارة، مشيرا إلى أن أغلبهم يسكن في المناطق الجبلية البعيدة عن مناطق المظاهرات.

وردا على سؤال حول مبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني حول أمن الخليج، قال الجار الله «تسلمت الكويت هذه المبادرة ونحن في ضوء دراستها، وعندما نتخذ القرار سنبلغ إيران به».