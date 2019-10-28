العالم يتوقع هجمات انتقامية بعد مقتل البغدادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما ثمنت السعودية جهود الإدارة الأمريكية في ملاحقة أعضاء داعش وقتل زعيمها، توقعت وكالة بلومبيرج للأنباء أن يتسبب مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في هجمات إرهابية انتقامية في عدد من دول العالم، وأكدت أن سقوطه لا يعني نهاية التنظيم.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة تابعت إعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه.

وأضاف المصدر بأن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة، التي تؤكد استمرار جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

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وأوضحت وكالة بلومبيرج في تحليل للأوضاع عقب مقتل البغدادي أنه من السابق لأوانه القول بأن تنظيم داعش أصبح قوة مستهلكة، خاصة أنه لا يزال له امتداد في مناطق أخرى من العالم ولا يزال ينفذ هجمات فيها.

وأشارت إلى أن مقتل البغدادي ربما يمثل صيحة لأنصار التنظيم وعنصرا محفزا يجمع أنصاره ليظهروا للولايات المتحدة والآخرين أنهم ما زالوا قوة لا يستهان بها، وأوضحت أنه ربما يأتي ذلك في شكل زيادة في عدد الهجمات التي ينفذها التنظيم.

وقال أمارناث أماراسينجام، الأستاذ المساعد في جامعة كوينز إن خليفة البغدادي «سيكون شخصا مناسبا لاحتياجات (التنظيم) الحالية .. أي قائد عسكري له خلفية جهادية بإمكانه أن يكون إشارة إلى عملية انتقالية».

وقال كمران بخاري، المدير المؤسس لمركز «جلوبال بوليسي» للدراسات السياسية في واشنطن «إن الظروف الجيوسياسية الأساسية التي سمحت لتنظيم داعش بالظهور في المقام الأول، ستظل قائمة في المستقبل القريب».