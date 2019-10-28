صوفي.. أول امرأة تترأس وزراء بلجيكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بروكسل

أعلن القصر الملكي في بلجيكا أنه تم تعيين السياسية الليبرالية صوفي فيلمس رئيسة وزراء موقتة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا»، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في البلاد.

وستخلف فيلمس رئيس الوزراء المنتهية ولايته والقائم بتسيير الأعمال تشارل ميشيل، الذي سيتنحى في منتصف نوفمبر المقبل للاستعداد لتولي منصب رئيس جديد للمجلس الأوروبي.

وعين الملك فيليب فيلمس رسميا لتكون بذلك أول سيدة تتولى منصب رئيسة الحكومة في بلجيكا.