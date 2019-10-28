كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إطلاق نار على مسجد بجنوب فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام فرنسية ، مساء اليوم الاثنين، عن وقوع إطلاق نار على مسجد في جنوب غرب فرنسا، وتمكنت الشرطة الفرنسية من إلقاء القبض على المشتبه به.

هذا وأصيب إثنان بسبب إطلاق نار أمام مسجد في منطقة بايون بفرنسا.

وقالت صحيفة لوباريسيان: "قام رجل بالغ من العمر 70 عاماً، بإطلاق النار أمام مسجد في منطقة بايون جنوب شرق البلاد، مما أدى إلى سقوط جريحين أحدهما أصيب بجراح خطرة".

وطلبت شرطة منطقة بايون في تغريدة على ومقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من المواطنين "احترام الطوق الأمني، الذي تم ضربه واتباع إرشاداتها كما أعلنت عن إلقاء القبض على مشتبه به".