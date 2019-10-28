كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاكم المصرف اللبناني ينفي ما تداول بشأن انهيار اقتصاد البلاد خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رياض سلامة، حاكم المصرف اللبناني، اليوم الاثنين، ما نقلته قناة "C.N.N"، بشأن "لبنان سوف تتعرض إلى انهيار اقتصادي خلال أيام"، وقال:" لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم، ونحتاج حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل".

وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع حاكم المصرف اللبناني ووزير المالية علي حسن خليل، برئيس الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم الاثنين.

هذا وأعلنت جمعية مصارف لبنان، استمرار إغلاق أبواب المصارف يوم غداً الثلاثاء، وذلك في ظل استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لمواكبة التطورات.

كما شددت جمعية المصارف اللبنانية على حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين، ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم، مؤكدة أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وذلك على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات.

وذكرت الجمعية، أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة عن استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.

وأكدت الجمعية اللبنانية، على أن "الهم الأساسي للبنوك يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها، وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين".

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وأتت تلك الخطوة في وقت تتخوف المصارف، في حال فتحت أبوابها من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.