عاجل.. الإعلام الأمريكي: تم إلقاء جثة "البغدادي" في البحر

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأنه من الممكن أن يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة الأمريكية، التي شنت يوم السبت الماضي، وقتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في سوريا.

ومن الممكن أن تكون التسجيلات تشمل لقطات من الجو، وبقطات أخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود، الذين اقتحموا مجمع البغدادي، بحسب وكالة "رويترز".

وأفاد الرئيس الأمريكي، قبل سفره إلى ولاية "شيكاغو" الأمريكية، "بأننا نفكر في الأمر، وربما نسمح بذلك، وربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها".

ويحتاج التسجيل إلى عملية "تنقيح"، للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تشطف عن الأساليب التكتيكية التي تستخدمها القوات الأمريكية الخاصة، حسبما أفاد مسؤول أمريكي.

هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت الماضي، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

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