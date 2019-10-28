عاجل.. حاكم مصرف لبنان: البلاد على مسافة أيام قليلة من الانهيار الاقتصادي

رياض سلامة، اليوم الاثنين،

ومن المتوقع أن تكمل الحكومة مناقشاتها بشأن الميزانية الحكومية لعام 2019 اليوم في جلسة يترأسها الرئيس اللبناني، بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة على مستوى مجلس الوزراء يوم الجمعة، وستُحال الميزانية بعد ذلك إلى البرلمان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إن "الإصلاحات في الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء، إشارات إيجابية"، وأضاف إن "الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية بلبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاري، في وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".

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وانتقلت التظاهرات بسرعة لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً، وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.