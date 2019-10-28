كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: من المحتمل نشر تسجيلات مصورة لغارة قتل "البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه من الممكن أن يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة الأمريكية، التي شنت يوم السبت الماضي، وقتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا.

ومن الممكن أن تكون التسجيلات تشمل لقطات من الجو ، وبقطات أخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود، الذين اقتحموا مجمع البغدادي، بحسب وكالة "رويترز".

وأفاد الرئيس الأمريكي، قبل سفره إلى ولاية "شيكاغو" الأمريكية، "بأننا نفكر في الأمر، وربما نسمح بذلك، وربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها".

ويحتاج التسجيل إلى عملية "تنقيح"، للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تشطف عن الأساليب التكتيكية التي تستخدمها القوات الأمريكية الخاصة، حسبما أفاد مسؤول أمريكي.

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وكشف الرئيس الأمريكي، يوم أمس الأحد، بالتفصيل عن الغارة على مجمع البغدادي، قائلا: "إن زعيم التنظيم فجر حزاما ناسفا، كي يودي بحياته مع اقتراب القوات الأمريكية منه"، وأضاف "إن تحليلا للحمض النووي في الموقع أكد مقتل البغدادي".

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، صباح أمس الأحد، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، بسبب عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.