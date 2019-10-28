كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تهدد بمهاجمة الأكراد بعد إنتهاء المهلة المتفق عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الإثنين، بأن الجيش التركي سوف يقوم بمهاجمة المقاتلين الأكراد الذين يبقون في المنطقة الحدودية بشمال شرق سوريا، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها لمغادرتهم المنطقة.

هذا وقدم مسؤولين الروس والسوريين معلومات تفيد بأن بعض المقاتلين الأكراد انسحبوا من المنطقة الحدودية، لكن آخرين لم يفعلوا ذلك، حسبما أفاد وزير الخارجية التركية.

ويتماشى انسحاب الأكراد مع الاتفاق الروسي التركي، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

ونص الاتفاق على أن لدى المقاتلون الأكراد السوريون وقت حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، من مساء يوم الثلاثاء المقبل، للعودة إلى مواقع تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود التركية.

ومن المقرر أن تقوم تركيا وروسيا بدوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي بمجرد مغادرة القوات الكردية، وقال تشاووش أوغلو: إنه من المقرر أن يصل وفد عسكري روسي إلى تركيا لمناقشة الدوريات المشتركة المزمعة.

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