كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تهدد بمهاجمة الأكراد بعد إنتهاء المهلة المتفق عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، اليوم الإثنين، بأن الجيش التركي سوف يقوم بمهاجمة المقاتلين الأكراد الذين يبقون في المنطقة الحدودية بشمال شرق سوريا، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها لمغادرتهم المنطقة.
هذا وقدم مسؤولين الروس والسوريين معلومات تفيد بأن بعض المقاتلين الأكراد انسحبوا من المنطقة الحدودية، لكن آخرين لم يفعلوا ذلك، حسبما أفاد وزير الخارجية التركية.
ويتماشى انسحاب الأكراد مع الاتفاق الروسي التركي، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.
ونص الاتفاق على أن لدى المقاتلون الأكراد السوريون وقت حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، من مساء يوم الثلاثاء المقبل، للعودة إلى مواقع تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود التركية.
ومن المقرر أن تقوم تركيا وروسيا بدوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي بمجرد مغادرة القوات الكردية، وقال تشاووش أوغلو: إنه من المقرر أن يصل وفد عسكري روسي إلى تركيا لمناقشة الدوريات المشتركة المزمعة.
الهجوم التركي على سوريا
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يوم 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
الاتفاق الأمريكي التركي
وتوصلت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.
وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد على أن واشنطن ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.